Per Gallo, gigante del vino Usa, ancora chiusure e tagli al personale: 93 i lavoratori licenziati

Il 2025 è stato un anno complesso per il vino mondiale ed anche per un gigante del settore come la statunitense Gallo (ex E&J Gallo), con sede a Modesto, che, stando a quanto riportato da Vinetur, a metà 2025 era il maggior produttore di vino a livello globale in volume. Dopo la chiusura, infatti, tra luglio e settembre dello scorso anno, di Courtside Winery, una struttura di produzione da quasi 28.000 metri quadri, appena a nord di Paso Robles (con 47 dipendenti che persero il lavoro), le complicazioni continuano anche nel 2026: lo scorso 12 febbraio, Gallo ha annunciato la chiusura di The Ranch Winery a St. Helena e, oltre a questo, ha comunicato tagli al personale che riguarderanno la Louis M. Martini Winery e la Orin Swift Tasting Room, ancora a St. Helena, e J Vineyards e Fry Ranch a Healdsburg. Sebbene Gallo non abbia comunicato maggiori dettagli sull’entità dei licenziamenti o altro, dai numeri risultanti dalle comunicazioni ai sensi dell’atto sulla Comunicazione di Adeguamento e Riqualificazione dei Lavoratori vigente nello Stato della California, saranno 93 i lavoratori che perderanno il loro impiego (56 con la chiusura della cantina di St. Helena ed altri 37 con i tagli al personale effettuati sulle altre strutture), con i cambiamenti che saranno effettivi dal prossimo 15 aprile.

Negli anni scorsi, Gallo ha ampliato la sua offerta di vini di alta qualità, consolidando alcune delle sue attività e, al contempo, vendendo o chiudendo altre strutture. “Gallo sta allineando alcune parti delle nostre operazioni con la nostra strategia di business di lungo termine, di modo da assicurarci di rimanere ben posizionati per il successo futuro - spiega, in una nota stampa, Gallo Wineries - come parte di questo processo, abbiamo preso la difficile decisione di ridurre certe operazioni nella Wine Country (regione della California che include le Contee di Napa, Sonoma, Mendocino, Lake, Solano e alcune sezioni occidentali della Contea di Yolo, ndr). Questi cambiamenti sono dovuti alle dinamiche di mercato, all’evoluzione della domanda dei consumatori ed alla capacità disponibile nelle nostre cantine”. Gallo è la più grande compagnia vinicola statunitense e, nel mondo, si stima che occupi 7.000 persone: “tutti i dipendenti interessati stanno ricevendo assistenza personalizzata, pacchetti di transizione e opportunità per esplorare altri ruoli all’interno di Gallo - continua l’azienda - questi adeguamenti operativi non avranno un impatto significativo sulle sale di degustazione Gallo a Napa, Sonoma e Paso Robles”.

