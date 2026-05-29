Per gli enologi “Personaggio dell’Anno” 2026 è il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida 

Dal Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrida, “Personaggio dell’Anno”, a Matteo Zoppas, presidente Ice, da Federico Bricolo, presidente Veronafiere, al presidente del Consiglio Regionale del Veneto Luca Zaia, “Premio Speciale territorio”, da Dario Stefàno, presidente Ceseo-Centro Studi Enoturismo e Oleoturismo dell’Università Lumsa di Roma, a Fabio Chies, sindaco Conegliano, e Stevie Kim, Managing Partner Vinitaly, “Premio Comunicazione Internazionale”. Ecco i “Premi Assoenologi” 2026 consegnati dagli enologi italiani guidati dal presidente Riccardo Cotarella, nei giorni del Congresso n. 79 a Conegliano, nel cuore delle Colline del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Patrimonio Unesco, dove è stato premiato anche il direttore WineNews, Alessandro Regoli, come “Enologo ad honorem” e con il “Premio Assoenologi Comunicazione Italia” 2026.

“Per la sensibilità istituzionale, la vicinanza concreta al comparto e la capacità di interpretare il vino non solo come prodotto economico, ma come espressione della storia, del lavoro, della cultura e dell’identità italiana”, è la motivazione con la quale Assoenologi - la storica associazione italiana fondata a fine Ottocento da Arturo Marescalchi, Antonio Carpenè e Giovanni Battista Cerletti, e che oggi riunisce 4.500 professionisti che rappresentano l’85% dei tecnici vitivinicoli attivamente impegnati nel settore - ha consegnato il suo Premio al Ministro Lollobrigida (che WineNews ha intervistato), spiegando che, questo riconoscimento, “intende inoltre valorizzare l’impegno profuso nell’ideazione e nel sostegno della campagna nazionale di sensibilizzazione e comunicazione dedicata al vino italiano, promossa dal Ministero, iniziativa senza precedenti per impegno economico, visione e attenzione al valore culturale, sociale e produttivo del settore vitivinicolo nazionale”.

“Queato importante riconoscimento - ha detto, dal canto suo, il presidente Zoppas - lo accolgo con grande gratitudine e senso di responsabilità e lo considero come un attestato di stima per il lavoro svolto a favore del mondo del vino . Vedere riconosciuto l’impegno verso un mondo che sento molto vicino considero essere un vero onore”.

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