“Il brindisi più grande del mondo all’Arena di Verona nella campagna istituzionale per il vino”

“Il 5 giugno ci sarà un evento straordinario dedicato alla Cucina Italiana Unesco e all’Opera nell’Arena di Verona: proveremo a fare il brindisi di vino più grande del mondo, con i ragazzi degli Agrari e Alberghieri a servirlo. Sarà trasmesso in Rai e mondovisione, con immagini suggestive che abbinano la qualità del prodotto e la convivialità della nostra Italia, il benessere e la bellezza dei monumenti. Sono eventi che faremo a livello nazionale e per alcune missioni per l’export”. Così, a WineNews, il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, dal Congresso Assoenologi, a Conegliano, la patria del Prosecco Superiore Docg (ph: Facebook/Francesco Lollobrigida).

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