“Per i vini, nell’alta ristorazione, c’è voglia di cose nuove: non tanto strane quanto inedite”

WineNews ha parlato con Alessandro Tomberli, sommelier e direttore dell’Enoteca Pinchiorri di Firenze, degli ultimi trend del vino nell’alta ristorazione, dei quali l’Enoteca è monumento mondiale: “tra difficoltà economiche e paura dell’etilometro, noi non abbiamo vissuto cali. Forse c’è un po’ di allarmismo e, come sempre, agli italiani serve tempo per assimilare le novità”. Ed anche il calo dei vini rossi e l’ascesa di bianchi e bollicine “possono essere andamenti stagionali e dipendere dalla clientela, ma, a fine anno, le percentuali, almeno per noi, sono rimaste costanti”.

