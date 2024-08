“Per il mercato del vino, e anche per le cooperative, è un momento molto complesso”

Le riflessioni di Luca Rigotti, alla guida del settore vitivinicolo di Confcooperative FedagriPesca. “Il problema n. 1, per tutti, resta il costo del denaro, che penalizza il potere di acquisto dei consumatori, e quindi anche i consumi di vino, e frena gli investimenti e l’operatività delle aziende. La gestione dell’offerta, con i consumi in calo, è centrale. Ma il tema degli espianti, anche temporanei, di cui si ragiona in Ue, è una strada, ma non l’unica via percorribile”.

