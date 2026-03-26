Per l’84% degli italiani la prevenzione quotidiana parte dal cibo che portiamo in tavola

Se la salute si difende ogni giorno, il primo gesto è spesso quello che facciamo a tavola: è da questa consapevolezza, condivisa dall’84% degli italiani che considera l’impatto dei cibi sulla salute un criterio decisivo di scelta, che ha preso forma, oggi e domani, il ritorno del Mercato di Campagna Amica al Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs a Roma, primo farmers market mai realizzato in un ospedale italiano. L’iniziativa, inserita nel protocollo d’intesa tra Coldiretti-Campagna Amica, la Fondazione Aletheia e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, porta il cibo agricolo italiano, tracciato e di qualità, direttamente nei luoghi della cura, rafforzando l’alleanza tra mondo agricolo e sistema sanitario per promuovere corretti stili alimentari, educazione alla salute e un rapporto diretto tra produttori e cittadini, a partire da pazienti, familiari e operatori sanitari.

Un modello innovativo che mette al centro la qualità del cibo come valore essenziale per il benessere individuale e collettivo, in linea con le evidenze scientifiche che riconoscono alle scelte alimentari un ruolo chiave nella prevenzione delle principali patologie croniche.

Accanto alle eccellenze contadine proposte dalle aziende agricole, infatti, il mercato ospita anche uno spazio curato da medici e dietisti del Gemelli insieme alla Fondazione Aletheia, dove i cittadini possono ricevere informazioni e consigli personalizzati su alimentazione e salute.

L’appuntamento si inserisce nella più ampia strategia di Coldiretti per la promozione di abitudini alimentari corrette, avviata quasi 25 anni fa con il “Patto col Consumatore” e rafforzata nel tempo da iniziative mirate, tra cui il recente “Manifesto” condiviso con Filiera Italia e la Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp) per la tutela della salute dei bambini, in particolare nei primi mille giorni di vita, decisivi per il loro sviluppo futuro, confermando che la prevenzione non è solo una pratica clinica, ma una scelta quotidiana che comincia dal cibo.

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