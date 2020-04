“Per la “fase 2” chi deciderà le regole ci coinvolga”: l’appello della chef Cristina Bowerman

Lo stato gravissimo della ristorazione le prospettive future secondo la chef stellata del Glass Hostaria e presidente degli Ambasciatori del Gusto: “la situazione è difficilissima, le misure messe in campo non funzionano per la troppa burocrazia. Che va rivista, anche per riprendere. Chi scriverà le regole della “Fase 2” ci coinvolga per il nostro settore, perchè non vengano imposte soluzioni inapplicabili da chi non conosce il nostro mestiere”.

Copyright © 2000/2020