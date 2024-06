“Per l’agroalimentare nella prima metà 2024 è +2% in Italia e +12% all’export, dati molto positivi”

A WineNews il presidente di Federalimentare, Paolo Mascarino. “Il vino ha un effetto traino, il made in Italy nel mondo si scopre nei ristoranti, dove si bevono le nostre etichette, e poi i consumatori iniziano a comprare i nostri prodotti per la loro tavola domestica. La forza del made in Italy è quella di avere tanti prodotti unici e distintivi, la criticità è la lotta all’italian sounding, per crescere dobbiamo sviluppare le nostre imprese soprattutto in Europa, per poi andare nel mondo”.

