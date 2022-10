Per Me di Giulio Terrinoni - Roma

Sito in un vicolo del centro storico, una traversina della celebre via Giulia, “Per Me di Giulio Terrinoni” propone una cucina moderna, incentrata sul mare, ma con ottimi piatti anche di carne. Avviato nel 2016 dallo chef laziale classe ’75, il locale già a 11 mesi dall’apertura si meritava 1 stella Michelin per le proposte di stagione gustose e creative che si fondano su una materia prima di ottima qualità, proveniente in gran parte da piccoli produttori locali, con l’obiettivo di “zero scarti”. Il cavallo di battaglia del ristorante, dall’ambiente elegante e minimalista, è la “Carbonara di mare 2006”, fatta con uova di pesce e con bottarga croccante. La Carta dei vini conta circa 500 etichette, con realtà di nicchia provenienti da Italia, Francia, Spagna, Germania, Slovenia, America, Australia e Nuova Zelanda. Inoltre, dallo scorso anno, è nato il progetto “Per me dove vuoi”, che consente di avere lo chef Terrinoni e il suo efficiente staff ovunque lo si desideri, anche a casa propria.

(Cristina Latessa)

