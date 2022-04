“Per turismo ed enoturismo sarà un anno ancora migliore del 2021”: parola di Roberta Garibaldi

A WineNews l’ad dell’Enit e tra le massime esperte di enoturismo. Con uno sguardo alla conferenza mondiale di Alba, in settembre, e a Netflix. “Ci saranno più stranieri dello scorso anno, le esperienze in vigna ed in cantina continueranno ad essere premianti. Ad Alba presenteremo dati e progetti internazionali nuovi. L’obiettivo dell’accordo con Netflix è lavorare per diffondere ed affermare ancora di più il brand Italia, lavorando su tutto il territorio nazionale”.

