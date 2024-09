Pescheria Bianchi - Cagliari

A Cagliari la Pescheria Bianchi, non solo vende pesce, ma è anche una gastronomia e take away di mare, con un’appendice anche nella somministrazione ai tavoli del locale di piatti di pesce, basati su materia prima ineccepibile, evidentemente, e uno stile solido e ben ancorato all’essenzialità, che è un po’ il segreto per un piatto di mare perfetto. Ecco allora tra gli antipasti i crudi di gambero rosso, gambero viola, scampo e ostrica locali; il sashimi di ricciola o la tartare di tonno; oppure il plateau di crudo; oppure ancora la caponata di tonno; l’insalata di mare o di polpo; o i gamberi alla catalana. Tra i primi, l’amatriciana di mare; la pasta cozze e pecorino; la puttanesca di polpo o i classici spaghetti vongole e bottarga. Per secondo le fritture mista, di calamaro, di polpo di gianchetti, o le polpette di pesce con patate. Oppure, scegliendo direttamente dal banco tra orata, spigola, parago, sogliola, tonno, seppie, etc., si può richiedere la loro preparazione con la ricetta che più preferiamo.

Copyright © 2000/2024