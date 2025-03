Pescheria I Masenini - Verona

Il ristorante Peschiera I Masenini si trova in centro a Verona, a pochi passi dal fiume Adige. La sua cucina è basata sul pesce proposto con una cucina semplice, ma ben interpretata dallo Chef Michele Montolli, che sa sempre dare un tocco di originalità ad una materia prima assoluta. Come nel caso del carpaccio di branzino con mela verde pinoli e pepe rosa; degli spaghettini di calamari crudi e insalatina; del baccalà mantecato alla veneziana con polenta; o come nel caso degli gnocchi al nero di seppia con ragout d’astice; delle linguine con granchio, pistacchio e crudo di gamberi rossi; o ancora, degli spaghetti con ‘angulas’ (avannotti di anguilla). Oppure in piatti come i gamberoni con panatura alla salvia, crema di ceci e nduja; la tagliata di ricciola, crosta di pistacchio, cacao e crudo di lamponi; il filetto di rombo in crosta di pomodoro confit e crema di cime di rapa.

LA TOP FIVE DI “PESCHIERA I MASEMINI”

1. Fongaro, Lessini Durello Pas Dosé Verde Riserva 2018 - € 44,00

Spumante che sa restituire una spigliata e non banale bevibilità

2. Pieropan, Soave Classico La Rocca 2022 - € 64,00

Se c’è un bianco che non delude mai questo è senz’altro il Soave dei Pieropan

3. Anselmi, Veneto Bianco Capitel Foscarino 2022 - € 38,00

Un piccolo grande classico del panorama enoico veronese

4. Monte Zovo, Verona Sauvignon Blanc Oltremonte 2022 - € 38,00

Un Sauvignon dalle nette note varietali ad anticipare un sorso saporito

5. Graziano Prà, Amarone della Valpolicella Morandina 2019 - € 90,00

Profumi intensi e fragranti per un rosso dal sorso avvolgente e gustoso

