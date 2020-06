Petra, Toscana Igt Rosso Hebo 2018

Progettata dall'architetto svizzero Mario Botta su commissione di Vittorio Moretti (ovvero Mister Bellavista), la cantina Petra di Suvereto, dalla doppia valenza di centro produttivo e architettonico, è stata inaugurata nel 2003, anche se il lavoro era già cominciato attorno ai pochi ettari dapprima presenti nella proprietà e le cui uve erano lavorate in quella che oggi è la dimora privata della famiglia Moretti, come testimonia il Petra 1998, vino ancora in buonissima forma. Un progetto coraggioso, che come succede quando gli obiettivi sono ambiziosi, ha avuto bisogno di tempo per assestarsi. Attualmente, Petra conta su 94 ettari vitati, condotti a biologico, e una produzione di 350.000 bottiglie, compresa in due linee di etichette. Nella linea “Petra” troviamo il Petra (Cabernet Sauvignon e Merlot), il Quercegobbe (Merlot), il Potenti (Cabernet Sauvignon), il Colle al Fico (Syrah), l’Alto (Sangiovese), l’Hebo (Cabernet Sauvignon, Merlot e Sangiovese), La Balena (Viognier) e il dolce L’Angelo di San Lorenzo (Malvasia, Trebbiano e Vermentino). La linea “Belvento” comprende un Ansonica, un Cabernet Sauvignon, un Ciliegiolo, un Sangiovese, un Vermentino, un Viognier e il rosato Velarosa (Grenache). L’Hebo 2018, affinato in piccola parte in legno piccolo di secondo e terzo passaggio, è un rosso maremmano generoso e docile dai profumi fruttati fragranti e dal gusto succoso, slanciato e sapido.

Copyright © 2000/2020