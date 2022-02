Petrini: l’atteggiamento virtuoso del vino negli ultimi decenni è un esempio per gli altri comparti

“La storia dell’ultimo mezzo secolo è la storia del “Rinascimento” del vino italiano, e un esempio di come un comparto importante della nostra agricoltura possa rendersi autonomo ed autosufficiente, con un atteggiamento virtuoso che si potrebbe estendere anche ad altri comparti agricoli. È una speranza, in un momento in cui le esigenze del pianeta chiedono a tutti comportamenti virtuosi e di rispetto per l’ambiente, per cui il vino rappresenta un punto di riferimento”. Così, a WineNews, il fondatore Slow Food, Carlo Petrini, aspettando “Sana Slow Wine Fair” (Bologna, 27-29 marzo).

