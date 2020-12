Petrolo, Doc Val d'Arno di Sopra Galatrona 2017

Il Galatrona è il vino bandiera di Petrolo. Prodotto per la prima volta con l’annata 1994, è un Merlot in purezza le cui uve provengono dal vigneto “Galatrona-Feriale”, piantato in varie fasi nel corso degli anni ‘90. Vinificato in cemento, matura in barrique, per un terzo nuove, per 18 mesi. La versione 2017 ha tratti aromatici intensi ed articolati, contraddistinti da accenti di frutta rossa e cenni di pepe, cannella e liquirizia. In bocca, il sorso è largo e cremoso con progressione bilanciata e finale dai ritorni speziati. 31 sono gli ettari a vigneto, coltivati a biologico dell’azienda Petrolo, che produce mediamente 85.000 bottiglie. Alla guida della cantina con sede a Bucine c’è Luca Sanjust, presidente del Val d’Arno di Sopra Doc, e terza generazione della famiglia Bazzocchi-Sanjust, che ha preso in mano le redini della tenuta di famiglia, dopo la conduzione pionieristica della madre Lucia. Siamo nella Val d'Arno di Sopra, confinante con la zona Sud-Est del Chianti, ad un’altezza tra i 250 e i 550 metri sul livello del mare. Qui dalla metà degli anni Ottanta si producono vini capaci di imporsi per qualità e stile e che comprendono anche il Torrione, Sangiovese in prevalenza, il Campo Lusso, Cabernet Sauvignon in purezza, Bòggina C, Sangiovese in purezza, Bòggina A, Sangiovese in purezza in anfora e il Bòggina B, il primo vino bianco aziendale, da uve Trebbiano in purezza.

