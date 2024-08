Petrolo, Toscana Igt Trebbiano Bòggina B 2021

Il Bòggina B è un bianco da uve Trebbiano in produzione dal 2014, vinificato in barrique e lasciato a riposare “sur lie”, sempre in legno, per oltre un anno. La versione 2021 possiede profumi ampi e sfaccettati dove prevalgono rimandi ai fiori appena appassiti e richiami alla pietra focaia, anticipo di uno sviluppo gustativo denso e sapido, dalla bella tensione acida e dal finale ritmato da cenni quasi tannici. Sono 31 gli ettari di vigneto allevati in biologico della Fattoria Petrolo nella giovane denominazione del Val d’Arno di Sopra, posti all’interno dell’area del Chianti Colli Aretini e confinante con la zona sud-est del Chianti Classico. Sono caratterizzati da terreni interessanti, strettamente imparentati con quelli chiantigiani e segnati dalla presenza di galestro, alberese e arenaria con argilla. L’attività viticola dell’azienda della famiglia Bazzocchi-Sainjust parte in modo deciso dalla seconda metà degli anni Ottanta del secolo scorso, distinguendosi per continuativa e affidabile qualità. Una produzione - oggi assestata sulle 200.000 bottiglie - che vede nel Galatrona il vino bandiera aziendale, un Merlot in purezza di bella finezza che, però, appartiene a quel certo modo di intendere l’enologia in Toscana che, in qualche misura, ha fatto il suo tempo. Molto più intrigante la produzione attuale di Petrolo, tutta orientata al recupero delle varietà locali, in testa il Sangiovese.

(fp)

Copyright © 2000/2024