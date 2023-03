Piccoli, Docg Amarone della Valpolicella La Parte Riserva 2015

La Cantina Piccoli, che ruota attorno al nucleo familiare formato dai coniugi Tiziano Tommasini e Daniela Piccoli insieme alle figlie Veronica e Cecilia, ma che di fatto è condotta tutta al femminile, è nata agli inizi del Nuovo Millennio e si pone nell’alveo delle piccole realtà del comprensorio della Valpolicella. L’azienda si trova sul Monte La Parte, una collina composta in prevalenza da terreni tufacei con strati calcarei nel comune di Parona, a pochi chilometri da Verona. 15 gli ettari coltivati a vigneto a 300 metri di altezza sul livello del mare, dove si persegue una viticoltura attenta ad ogni dettaglio, per fornire alla cantina, ricavata da un’antica cava di tufo, una materia prima sempre inappuntabile. Ottenuto dall’omonimo vigneto, l’Amarone La Parte 2015, maturato in legno di media dimensione per cinque anni a cui si somma un anno di affinamento in bottiglia, possiede profumi maturi di mora, ciliegia e prugna, solcati da tocchi di erbe aromatiche e sottobosco, con rimandi alla vaniglia. In bocca, il sorso è ricco e contrastato, dallo sviluppo solido e dal finale lungo, che ritorna su toni fruttati e speziati.

