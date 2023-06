Pico Maccario, Docg Barolo Cannubi 2019

La cantina Pico Maccario nasce nel 1998 ed attualmente conta su 100 ettari di vigneto complessivi, posti in parte della zona di produzione della Barbera d’Asti. Oltre ai vini del Monferrato, la cantina lavora anche etichette di Langa, a partire dalle stelle assolute Barolo e Barbaresco, contando sui vigneti allevati nei Comuni di Neive, Serralunga d’Alba e Barolo. Ma l’azienda con sede a Mombaruzzo dispone anche di vigneti in terra di Gavi. È condotta dai fratelli Pico e Vitaliano Maccario, che l’hanno resa un vero e proprio modello di modernità produttiva e di altrettanto modernista approccio stilistico, con vini aromaticamente intensi e generosi e dal profilo gustativo sostenuto da una presenza del rovere non secondaria, ottenuta da affinamenti in legno grande, barrique e tonneau. Affinato per 18 mesi in tonneau, il Barolo Cannubi 2019 profuma di ciliegia e marasca, con tocchi di erbe aromatiche, liquirizia e abbondante speziatura a rifinitura. In bocca, il sorso è dolce e avvolgente, dal tannino soffice e dalla progressione compatta, terminando con un finale dai rimandi ancora fruttati, speziati e balsamici. Come nota distintiva l’azienda è famosa per una copiosa coltivazione delle rose, oltre 500 piante, che classicamente segnalano l’inizio di ogni filare. Inoltre, i vigneti aziendali sono impalcati su pali a matita di diversi colori, che vivacizzano il colpo d’occhio sulle colline vitate.

(fp)

