Pico Maccario, Docg Nizza Tre Roveri 2018

La cantina Pico Maccario nasce nel 1997 a Mombaruzzo, contando su 70 ettari di vigneto nel cuore della zona di produzione della Barbera d’Asti. È condotta dai fratelli Pico e Vitaliano Maccario che l’hanno resa un vero e proprio modello di modernità produttiva, con vini aromaticamente intensi ed espressivi e sostenuti da una presenza del rovere non secondaria. Il Nizza Tre Roveri 2018, affinato per 12 mesi in barrique, segue questi tratti stilistici fondamentali, evidenziando un profilo aromatico dal rigoglioso fruttato maturo, ben assecondato da tocchi speziati e cenni di vaniglia. In bocca, il sorso è denso e dai tannini ricchi e si congeda con un finale ampio e persistente.

Copyright © 2000/2021