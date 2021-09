Pieropan, Doc Soave Classico Calvarino 2019

Tra i vini “sicuri”, il Calvarino di Pieropan è, sul fronte bianchista, tra i primi da citare. Proviene dall’omonimo vigneto (appartenete alla famiglia dai primi del Novecento), situato nel cuore del Soave, e la cui etimologia del nome proviene da “piccolo calvario”, per la difficoltà di lavorazione e il percorso tortuoso da compiere per raggiungerlo. Presentato per la prima volta nel 1971, ha assunto con il passare degli anni una costanza qualitativa da primato (insieme al suo “fratello” La Rocca). E la versione 2019 si conferma. Profumi fruttati freschi e cenni di pietra focaia si intrecciano al naso. In bocca, il sorso è costantemente sapido e a tratti quasi salino.

