Pieropan, Doc Soave Classico La Rocca 1978 – 2018 40° Anniversario

Quaranta anni per questa etichetta che, per noi ma non solo, rappresenta la declinazione del Soave più coerente e centrata e dalla costanza qualitativa davvero inossidabile (insieme al Calvarino, presentato nel 1971, e che va verso il cinquantenario). La Rocca 2018, 12 mesi sulle fecce in legno grande, passa dai profumi floreali a quelli fruttati con sottofondo speziato. In bocca, il vino possiede progressione sapida e vibrante, lunghezza e sorso piacevolmente contrastato. L’azienda, condotta da Dario e Andrea Pieropan, conta su 70 ettari a vigneto per una produzione annua di 550.000 bottiglie ed ha da poco cominciato l’avventura rossista con i vini della Valpolicella.

