Pietradolce, Doc Etna Bianco Archineri 2022

Pietradolce ha solo 2 ettari a Milo, sul versante Est dell’Etna, in Contrada Caselle. Qui l’esposizione al mare, la Valle del Bove e le viti di Carricante che in alcuni casi pre-filosserici raggiungono i 150 anni di età, permettono di produrre bianchi capaci di esprimersi con ricchezza e di invecchiare con eleganza. Da qui proviene l’Archineri, che la versione 2022 restituisce con profumi floreali e agrumati, ma anche di frutta secca e terra: sembra minuto, ma ha profondità. Il sorso è ampio, minerale e centrale, ma nel finale si lascia scorrere cedrato e di nuovo floreale. La cantina della famiglia Faro e il cuore della sua produzione in realtà è sul versante Nord, con la restante trentina di ettari vitati.

(ns)

Copyright © 2000/2024