Pietradolce, Doc Etna Rosso Barbagalli 2018

Pietradolce è un racconto di tradizioni storiche e familiari, radicate sul versante Nord dell’Etna a Solicchiata, frazione a pochi chilometri da Castiglione di Sicilia. La famiglia Faro, titolare dell’azienda, si dedica con passione alla coltivazione di vitigni autoctoni, in particolare di Nerello Mascalese e di Carricante. Attraverso pratiche agricole sostenibili e un attento lavoro in vigna, la cantina riesce a esprimere al meglio le potenzialità di questi vitigni, producendo vini che sono un tributo alla terra di Sicilia. Il Barbagalli Etna Rosso, che nasce da un piccolissimo appezzamento pre-phylloxera in Contrada Rampante a 900 metri sul livello del mare rappresenta in particolare “la nostra espressione più pura dell'Etna”, osserva Angelo Silvestro, responsabile hospitality dell’azienda, incontrato all’evento organizzato a Roma da Cuzziol GrandiVini. L’annata 2018, anche se difficile da un punto di vista climatico, risulta ben strutturata e generosa. Nel bicchiere questo vino “figlio dell'Etna” (la donna dal vestito rosso fuoco che campeggia sull’etichetta rappresenta appunto l'Etna) ha un colore rubino intenso. Al profumo avverti note di mirto frutta rossa, ciliegie e spezie dolci, unite a nuance minerali. Il sorso è avvolgente e deciso, opulento e fine, con una grande persistenza e dal lungo percorso evolutivo. È perfetto da abbinare a carni rosse e formaggi, ancora meglio se stagionati.

(Cristina Latessa)

