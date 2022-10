Pietradolce, Doc Etna Rosso Contrada Rampante 2018

Costantemente tra i migliori della sua tipologia, l’Etna Rosso Contrada Rampante 2018, ottenuto dall’omonimo Cru sul versante Nord del Vulcano, affina per 14 mesi in tonneau. Il suo profilo olfattivo è fragrante con i piccoli frutti rossi in primo piano su sottofondo dai tocchi che rimandano alla grafite e alle spezie. In bocca, il sorso è succoso e agile, dai tannini levigati e dal finale di buona espansione. È tra Solicchiata e Passopisciaro, sul versante nord dell'Etna, che si trova Pietradolce, la cantina della famiglia Faro che conta su 20 ettari a vigneto, distribuiti in varie contrade: Rampante, Santo Spirito, Feudo di Mezzo e Zottorinotto, per una produzione di 50.000 bottiglie.

