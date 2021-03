Pietro Zardini, Docg Amarone della Valpolicella Pietro Junior 2016

Pietro Zardini, consulente enologo e oggi sempre più impegnato nell’azienda di famiglia, conduce questa realtà con sede a San Pietro in Cairano. 10 gli ettari a vigneto per una produzione di 60.000 bottiglie, dallo stile ben ancorato alla tradizione ma proiettato verso la ricerca della fragranza e dell’equilibrio. L’Amarone Pietro Junior 2016 appare di un bel colore rosso scuro vivace e inteso, ad anticipare un naso sfaccettato che passa dalla ciliegia all’arancia per poi chiudere su tocchi netti di tabacco. In bocca, il vino attacca dolce ma sa anche proporre una spiccata sapidità, che rende il suo sorso succoso e invitante, amplificandone le doti gastronomiche.

