Pietroso, Docg Brunello di Montalcino Riserva 2016

I primi imbottigliamenti della famiglia Pignattai risalgono agli anni Novanta del secolo scorso, ma è nella prima decade del Nuovo Millennio che questa piccola realtà ha definitivamente compiuto il salto decisivo, mettendo a punto vini espressivi ed equilibrati, inclini alle sfumature e alla freschezza gustativa, ed imponendosi con un paradigma stilistico non certo comune a Montalcino. Ne è un bell’esempio il Brunello di Montalcino Riserva 2016 dai profumi sussurrati di fiori ed erbe aromatiche, accompagnati da cenni terrosi e appena affumicati. In bocca, il sorso è sapido, agile e ritmato, dal finale articolato e convincente per integrazione tannica e persistenza.

