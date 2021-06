Pievalta, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Dominè Chiesa del Pozzo 2018

Di proprietà della franciacortina Barone Pizzini, che l'ha costituita nel 2002, Pievalta si trova a Maiolati Spontini in provincia di Ancona, nel cuore del territorio dei Castelli di Jesi. L'azienda, 34 ettari a biologico per 70.000 bottiglie complessive, ha saputo distinguersi per la produzione di Verdicchio autentici, dalla cifra stilistica ben leggibile, capaci anche di dimostrare le spiccate doti di longevità del vitigno marchigiano per eccellenza. Il Dominè Chiesa del Pozzo 2018, vinificato e affinato in acciaio e in parte in legno grande, possiede aromi soprattutto agrumati con tocchi gessosi, che introducono ad una progressione gustativa vitale, sapida e persistente.

