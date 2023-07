Pievalta, Docg Castelli di Jesi Verdicchio Classico San Paolo Riserva 2020

Acquistata dalla franciacortina Barone Pizzini nel 2002, Pievalta, situata nei pressi di Maiolati Spontini, è stata la prima azienda biodinamica delle Marche (a partire dal 2005), ed oggi conta su 30 ettari coltivati a vigneto per una produzione complessiva di 150.000 bottiglie. Il Verdicchio San Paolo Riserva 2020, ottenuto dal vigneto omonimo e maturato per 20 mesi in acciaio (ma con una piccola quota che affina in legno), profuma di frutta gialla, erbe aromatiche, agrumi e mandorle fresche. In bocca, il sorso è tendenzialmente sapido e pieno, sviluppandosi contrastato e terminando con un finale ampio e solido, dai rimandi ancora fruttati e leggermente balsamici.

(fp)

