Pighin, Doc Collio Chardonnay 2019

I fratelli Luigi, Ercole e Fernando Pighin fondano questa realtà produttiva nel 1963 dalla tenuta con sede Risano, in provincia di Udine, per poi, nel 1968, acquistarne un’altra nel Collio. Dal 2004 l’azienda è gestita dal solo Fernando Pighin e dispone di 180 ettari vitati, che si traducono in una media annua di 1.000.000 di bottiglie, pur rimanendo una cantina a conduzione familiare. Maturato in acciaio, il Collio Chardonnay 2019 possiede un impatto olfattivo intenso, caratterizzato da richiami di frutta tropicale e agrumi, con qualche accento burroso. In bocca, il vino propone una beva scorrevole e leggiadra, composta e fruttata, persistente e non priva di sapidità e fragranza.

