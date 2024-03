Pio Cesare, Docg Barolo Mosconi 2020

Fondata oltre 140 anni fa con ben cinque generazioni che si sono succedute alla sua guida, oggi Pio Cesare - 80 ettari di vigneti di proprietà, per una produzione complessiva di 400.000 bottiglie - è ormai parte significativa della storia enologica non solo piemontese ma anche italiana. Il Barolo Mosconi 2020, ottenuto dall’omonimo Cru di Monforte d’Alba, profuma di piccoli frutti rossi maturi, cenni floreali e balsamici, con tocchi di tabacco e spezie a rifinitura. L’ingresso in bocca è vivace e fragrante, dal tannino tendenzialmente affilato ma molto saporito, che prepara ad un finale solido e persistente dai ritorni fruttati e dalla piacevole nota di liquirizia a congedo.

