Pio Cesare, Docg Barolo Ornato 2017

Il Barolo Ornato è sempre una garanzia, anche in annate calde come la 2017. Piacevolissimo il bouquet dalle intense note di frutti di bosco maturi, grafite, tabacco e spezie, con misurato apporto del legno. Il sorso, spesso e potente, può contare su un esemplare equilibrio tra acidità, frutto e tannini, che risultano levigati e saporiti. Questo vino fu il coronamento dell'instancabile lavoro di Pio Boffa, che purtroppo, mentre scrivevamo questa scheda, è venuto a mancare prematuramente. Caposaldo per tutto il Piemonte enoico, era persona per bene e punto di riferimento anche per WineNews, con le sue analisi e i suoi commenti sempre a tono e mai banali. Ci mancherà moltissimo.

