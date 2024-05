Pio Cesare, Docg Barolo Ornato 2020

Il Barolo Ornato 2020, maturato in legno grande e per una piccola parte in barrique per 30 mesi, possiede naso variegato, con rimandi ai frutti rossi, ribes e ciliegia in particolare, alle spezie, a cenni floreali e a tocchi balsamici. Solido e avvolgente il sorso, dinamizzato da una notevole verve acida, che si muove su tannini fitti e ben integrati al frutto, congedandosi con un finale lungo e persistente, ancora fruttato e speziato. Il Barolo Ornato, realizzata per la prima volta nel 1985 per mettere in evidenza le caratteristiche del Cru omonimo, posto nel terroir di Serralunga d’Alba, è un po’ l’etichetta che ha segnato il nuovo corso di Pio Cesare, spostandone decisamente l’asticella della qualità produttiva verso l’alto. La centralità che riveste l’azienda con sede ad Alba è oggi rappresentata ancora dalla famiglia Boffa, con Augusto, Cesare Benvenuto e Federica Rosy. Nel solco di una tradizione ormai consolidata e di un riconosciuto assetto aziendale, rappresentato da 80 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 450.000 bottiglie. I pilastri, in termini di etichette, sono i Barolo e i Barbaresco (anche se la gamma aziendale comprende Barbera, Dolcetto, Grignolino, Gavi e Moscato), ormai costanti nel loro confortante spessore qualitativo e capaci di espressioni coerenti e centrate del proprio territorio d’appartenenza, molto spesso toccandone i vertici produttivi.

