Piper-Heidsieck, Aoc Champagne Extra Brut Essentiel Blanc de Blancs 2014

Chiudere gli occhi ed immaginarsi di essere circondati da un limoneto. Concentrarsi sul profumo dolce che rilasciano le zagare, sulle note vegetali delle mille foglie lucide e infine sul delicato odore che rilascia la buccia del limone sfregato. Poi addentarlo, quel limone, e gustarsi il suo succo aspro e quella leggera nota amara, piacevole e dissetante. Questa è esattamente l'esperienza che può regalare lo Champagne Essentiel Blanc de Blancs di Piper-Heidsieck se ci si lascia romanticamente accompagnare dalle sue cremose bollicine. Insieme alla cuvée (Chardonnay, Pinot Nero e Meunier), la linea Essentiel mira alla trasparenza con un'etichetta che racconta (quasi) tutto di sé, come l'anno di vendemmia, le uve usate e la data di dégorgement. Una trasparenza che Piper-Heidsieck (fondata nel 1785, fra le Maison più note dello Champagne, acquisita nel 2001 dal Gruppo Epi e da qualche tempo nel pieno di un'aggraziata fase di ringiovanimento del marchio) ha tradotto anche nella gestione dell'azienda improntata su di un serio programma di sostenibilità: meno uso di agenti chimici e più biodiversità in vigna, niente irrigazione, controllo degli sprechi energetici, adesione a certificazioni ambientali. Il team dirigenziale è giovane (come quello di Biondi-Santi, con cui è nata una collaborazione piena di entusiasmo) e punta sulla responsabilità, la condivisione e l'apertura mentale. Sounds good...tastes even better.

Copyright © 2000/2020