Pipero - Roma

“Da Pipero esiste solo il massimo, punto”. Parola di Alessandro Pipero, maitre, sommelier, accattivante “oste” dei clienti che sa intrattenere alla perfezione nel suo elegante ristorante 1 stella Michelin nel centro di Roma. A dar man forte ad Alessandro nell’accoglienza in sala ci pensa Achille Sardiello, chef sommelier e restaurant manager. Per gli eno-appassionati, il tavolo speciale in Cantina permette di cenare circondati da bottiglie pregiate provenienti da tutto il mondo. In cucina da Pipero si destreggia Ciro Scamardella, talentuoso chef di origini campane che nei piatti presenta ricette classiche studiate in chiave moderna e realizzate con tecniche contemporanee. Il piatto da non perdere è comunque l’iconica Carbonara di Pipero, dove, come spiega Alessandro, “non ci va l’olio, non ci va il bianco dell’uovo e non ci va la pancetta ma il guanciale”. La tradizione va forte nel piatto anche con il cremoso risotto burro e alici, mentre tra i secondi si distingue la zolla di manzo, mandorle e acetosa.

(Cristina Latessa)

