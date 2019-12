Pisoni, Doc Trento Brut Nature 2016

I fratelli Pisoni, a cavallo tra gli anni Novanta e i primi anni del Nuovo Millennio, hanno impresso il corso attuale alla loro impresa familiare, dai natali peraltro molto più remoti, divisa tra la storica attività di distilleria e quella un po’ più giovane di cantina produttrice di Trentodoc. L’azienda con sede a Pergolese è stata infatti, a metà degli anni ’70, tra i produttori che hanno fondato l’allora Istituto Trento Doc, e cioè il primo nucleo spumatistico della Regione. A testimonianza del valore del Metodo Classico nella produzione Pisoni il periodo di maturazione dei loro etichette, per esempio, che varia da un minimo di 24 mesi, a 80-90 mesi per la Riserva. Il Brut Nature, oggetto del nostro assaggio, è ottenuto da uve Chardonnay, coltivate in parte nel fondovalle e in parte sui terrazzamenti collinari della Valle dei Laghi. La versione 2016 è di colore giallo paglierino chiaro e brillante, con riflessi verdognoli, e perlage timido ma persistente. Al naso il vino profuma di frutti, fiori e cenni di lievito. In bocca, il sorso è piacevolmente fragrante, continuo e dal finale in crescendo.

Copyright © 2000/2019