Pisoni, Doc Trento Extra Brut Erminia Segalla Riserva 2011

Vera e propria dinastia enoica, in campo dalla seconda metà dell’Ottocento, i Pisoni hanno da qualche anno diviso l’attività squisitamente agricola (Pisoni Vini) e che produce unicamente vini fermi, da quella invece legata alla distillazione e alla spumantizzazione. Gli ettari a vigneto dedicati al Metodo Classico sono 26, coltivati a biologico, per una produzione complessiva di 24.000 bottiglie. L’Extra Brut Erminia Segalla Riserva 2011, Chardonnay in purezza, ha sostato sui lieviti per 94 mesi ed oggi propone profumi di lievito e pan-brioche insieme a cenni di frutti bianchi maturi e qualche cenno speziato. La bocca è cremosa, consistente e dallo sviluppo ricco e avvolgente.

Copyright © 2000/2020