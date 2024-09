Pisoni, Vigneti delle Dolomiti Rosso Sarica Bio 2020

Dai suoli calcarei della collina di San Siro, al crocevia tra Lago di Garda e Dolomiti di Brenta, Patrimonio Unesco, provengono le uve del Sarica, uvaggio insolito che “fonde” al naso speziatura del Syrah e floreale del Pinot Nero, in un lungo affinamento in barrique e bottiglia. Al sorso, intenso e persistente, la nota vanigliata sposa ciliegia e amarena. La passione per il vino della famiglia Pisoni è iniziata nel 1852 a Pergolese, nella Valle dei Laghi in Trentino, e in quattro generazioni l’unicità delle produzioni si è articolata in un ventaglio che va dal prezioso Vino Santo Trentino Doc (presidio Slow Food) al lancio del Reboro En Primeur, alla coltivazione dei PIWI, fino ai prodotti di bellezza a base di uva biologica. Oggi a condurre l’azienda, con i collaboratori entrati di fatto in famiglia, sono Stefano, agronomo tra i massimi esperti in Trentino di agricoltura bio e biodinamica, e Marco, motore della valorizzazione del brand e del territorio. Così dall’innovazione delle tecniche colturali l’attenzione si è spinta a non compromettere l’equilibrio naturale dell’agro-ecosistema anche con la scelta dei vitigni da piantare. E tra i progetti spicca “Your Vine, your Wine” per far conoscere il Reboro - vino nato solo nel 2011, ma dalla locale tradizione secolare dell’appassimento - creando un vigneto di Rebo sulla collina di San Siro con il micro-finanziamento di chi adotta una vite.

(Clementina Palese)

