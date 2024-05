Più esperienze, per diversi target, ed uno sguardo ai giovani: l’evoluzione dell’enoturismo

Un settore sempre più importante e fondamentale per il business delle cantine e dei territori, nell’analisi di Roberta Gabrielli di Nomisma. “L’offerta cresce in qualità e varietà da parte delle cantine, con il vino sempre più legato ad altri aspetti che portano alla conoscenza e all'esperienza del territorio. Con proposte sempre più diversificate a seconda di chi ci si rivolge: famiglie con bambini, giovani adulti, coppie e persone più mature. C’è anche uno spostamento su vini più leggeri, per i gusti che cambiano, e per il cambiamento climatico”.

