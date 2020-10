Lo storico Pizzaman di via Rocca Tedalda a Firenze è una delle migliori mete fiorentine per mangiare non solo una grande pizza, ma anche ottimo pesce a prezzi ragionevoli. Come per la pizza anche per il menù di mare valgono le stesse regole ferree di Pizzaman: materie prime freschissime e cucina semplice ma a regola d’arte. Quello in via Rocca Tedalda è uno dei locali storici di Pizzaman, più che una catena, una serie di luoghi dove le cose si fanno per bene e non solo nel forno a legna. A selezionare la materia prima è Gino (gestore e socio insieme a Cristian) che ogni mattina seleziona al mercato il “pescato del giorno”. La regola di base della cucina è rispettare al massimo ciò che arriva dal mercato attraverso una cucina semplice, perché c’è il pesce fresco, c’è poco altro da aggiungere. Fra le specialità di Gino ci sono le linguine, rigorosamente fatte in casa, al granchio, all’astice o ai frutti di mare, i paccheri con pomodorini e gamberi, le immancabili grigliata di mare e la frittura, in fine il tonno in tartare o come tagliata alla griglia.

