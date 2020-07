Pizzeria Chiosco La Filiale di Franco Pepe

Il chiosco La Filiale de L’Albereta, il complesso dell’ospitalità “made in Bellavista”, offre un’esperienza culinaria che combina un menu interamente dedicato alle pizze di Franco Pepe ad accompagnare i vini della Franciacorta e non solo. La Filiale è un luogo d’incontro informale, dove cominciare la serata gustando la “pizza a libretto” accompagnata da un calice di vino o da un cocktail, per poi lasciarsi conquistare definitivamente dalla pizza alla maniera di Franco Pepe, con il suo impasto fatto a mano e leggerissimo e gli ingredienti che narrano ciascuno una storia tutta da scoprire. Nel menu ci sono le pizze fritte, il calzone e la “Margherita sbagliata”, insieme a un’inedita e sapiente incursione nella tradizione della Franciacorta, con le pizze ideate in esclusiva da Franco Pepe per gli ospiti de La Filiale. Il locale offre anche il servizio di asporto.

I TOP 5 DEL “CHIOSCO LA FILIALE”

1. Bellavista

Franciacorta Alma Non Dosato - € 45,00

2. Bellavista

Curtefranca Bianco Vignaleone 2018 - € 30,00

3. Contadi Castaldi

Franciacorta Rosé - € 38,00

4. Bellavista

Curtefranca Vigna Convento S.S. Annunciata 2015 - € 42,00

5. Contadi Castaldi

Vino Liquoroso Pinodisé - € 25,00

