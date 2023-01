Pizzeria con l'orto Gigi Pipa - Este

La Pizzeria Gigi Pipa di Este, situata dal 2018 in un ex fabbrica di fiammiferi del comune padovano e guidata dal maestro pizzaiolo Alberto Morello, da anni è ai vertici della sua categoria. Celebre per le sue pizze realizzate con lievito madre - i cui impasti lievitano almeno 48 ore - Alberto Morello unisce la maestria della preparazione con la selezione accurata dei topping, seguendo la stagionalità delle materie prime. La pizzeria offre poi ai suoi clienti una panoramica unica sia sulla cucina a vista che sull’orto a chilometro zero, che diventa protagonista assoluto delle pizze. Tra gli altri elementi distintivi c’è la grande attenzione per le farine macinate a pietra, la divisione tra lavorazione con la biga per la pizza tradizionale e quella con lievito madre per le pizze a degustazione. Nel menu, una selezione di pizza Margherita, quattro classiche, le pizze contemporanee e quelle a degustazione, che possono avere basi diverse: al farro, riso e orzo, al mais, croccante, soffice o agricola.

