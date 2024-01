Pizzeria I Masanielli di Francesco Martucci

Francesco Martucci non è un pizzaiolo, è uno chef che fa le pizze più buone del mondo. A dirlo sono i premi e le code infinite di clienti che, da ogni dove, vanno in pellegrinaggio a Caserta, non per la Reggia ma per un assaggio di avanguar- dia. La pizza di Francesco Martucci è la sublimazione futurista della tradizio- ne, ogni ingrediente non è meramente “appoggiato” su un supporto farinaceo come nelle cosiddette pizze-gourmet. Francesco studia, fa ricerca e poi crea il viaggio. “Futuro di Marinara” è la sua opera emblematica (scopiazzata ovun- que) perché simbolo della rivoluzione della cottura in 3 temperature - Vapore 100°C, Fritta 180°C e al Forno 400°C - ma c’è anche l’ingrediente base spinto all’ennesima potenza come “Le 7 consistenze di cipolla” (in crema, fermentata, croccante, bruciata, maionese di cipolla, fiordilatte, marmellata di cipolla, gel di cipolla). E Francesco è lì, ammacca ogni pizza al banco mentre coi suoi occhi brillanti gestisce una sala gremita che gira come un orologio. Genio e cuore.

(Chiara Giovoni)

