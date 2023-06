Il Maestro Pizzaiolo Gino Sorbillo, simbolo nel mondo della pizza e di Napoli, è approdato nella costiera amalfitana con la sua nuova Pizzeria La Locanda della Canonica by Gino Sorbillo, proposta negli spazi dell’Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel, per focalizzarsi al meglio sulla cultura gastronomica locale, offrendo alla propria clientela la massima qualità, espressa dalla tradizione. La nuova pizzeria gourmet offre un menu composto da 7 pizze d’autore, legate strettamente alle materie prime del territorio, utilizzando anche i prodotti dell’antico orto dei Frati Cappuccini all’interno dell’Hotel: alici di Cetara, Limone di Amalfi, Mozzarella e Ricotta di Agerola, Pomodori del Piennolo, Provolone del Monaco fino alle melanzane, pomodorini e erbe del Giardino del Convento. “La Costiera Amalfitana e Sorrentina rappresentano le mie seconde case da circa un trentennio - sottolinea Sorbillo - portare la mia pizza ad Amalfi è per me un altro traguardo importante, una nuova grande sfida professionale”.

