Pizzeria Olio&Basilico di Giacomo Garau

C’è chi, anche in questa maledetta fase pandemica, scommette sul futuro e rilancia. Giacomo Garau, talentuoso pizzaiolo casertano, ha affiancato la scorsa estate, alla già storica pizzeria Olio&Basilico di Calvi Vecchia, un nuovo locale nel centro di Caserta. Garau propone, anche in questa Caserta sempre più capitale della pizza contemporanea, il format Olio&Basilico: un locale dal concept informale - ma esclusivo al tempo stesso - che si configura come un grazioso ed accogliente tempio del gusto, dove è possibile ritrovare l'intrigante proposta gastronomica che ha sancito il suo successo. Territorio e stagionalità continuano ad essere le parole chiave e caratterizzanti gli ingredienti usati per i topping, tesi ad esaltare ulteriormente quell’impasto altamente idratato e leggero (con proposte anche alternative: alla curcuma, grano arso, multicereali e alla digeribilissima canapa) che ha reso Giacomo Garau un pizzaiolo di profilo internazionale, rendendolo una star della tipologia capace di creare un’eccellenza assoluta nel casertano.

