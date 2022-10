Planeta, Doc Etna Bianco 2020

Sull'Etna è sbarcata nel 2008, a Passopisciaro, sul versante settentrionale della Montagna: a nord del paese, in contrada Sciranuova, Planeta ha piantato Nerello e Carricante e ha fondato il suo progetto di ospitalità e cultura; a sud, a Feudo di Mezzo, ha costruito la cantina e piantato le vigne in Torreguarino, Pietramarina e Montelaguardia. Poco più di 30 ettari totali nelle zone fra le più vocate nell'Etna. Il Bianco proviene dalle uve di Montelaguardia e fermenta per un 20% in botti di rovere. La 2020 promette polposità già al naso di cedro, pesca, melone bianco, ginestra e forsizia: la bocca molto sapida quasi copre una freschezza, che però c'è e si rivela a fine sorso, agrumata e ammandorlata.

(ns)

