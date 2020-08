Planeta, Doc Etna Rosso 2019

Dalla cantina e dai vigneti di Feudo di Mezzo, ad oltre 500 metri sul livello del mare, Planeta fa come “planare” la sua interpretazione del Nerello Mascalese etneo. Il suo Etna Rosso 2019, affinato in acciaio e legno per 8 mesi, mette in campo il classico e ormai consolidato raffinato stile aziendale, declinato con personalità alle pendici del vulcano. Rosso rubino brillante all’occhio, propone un variegato spettro olfattivo che va dall’amarena ai frutti di bosco, passando per cenni di erbe aromatiche, pietra focaia e spezie. In bocca, il sorso è soffice e scorrevole, sapido e dal timbro quasi ferroso si congeda con un finale di nuovo fruttato e leggermente piccante.

Copyright © 2000/2020