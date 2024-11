Planeta, Doc Etna Rosso 2023

Sull’Etna la premiatissima famiglia Planeta è sbarcata nel 2008, a Passopisciaro, sul versante settentrionale del vulcano: a nord del paese, in contrada Sciaranuova, ha piantato Nerello e Carricante e ha fondato il suo progetto di ospitalità; a sud, a Feudo di Mezzo, ha costruito la cantina e piantato vigne a Torreguarino, Pietramarina e Montelaguardia, per un totale di poco più di 30 ettari. L’Etna Rosso fermenta e matura (a seconda delle caratteristiche dell’annata per 6/8 mesi) in acciaio e legno. La versione 2023 profuma di amarena e fragola, con un tocco di vaniglia e sottobosco. In bocca il sorso è succoso e ben profilato, dallo sviluppo saporito e dal finale saporito da cenni ferrosi e pepati.

(fp)

