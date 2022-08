Planeta, Doc Noto Allemanda 2021

L’Allemanda di Planeta è un vino bianco secco dal profilo fresco e aromatico realizzato a partire da una vendemmia anticipata di Moscato Bianco coltivate nell’areale di Noto ed affinato per alcuni mesi in acciaio prima della sua commercializzazione. Il nome, che si ispira ad una danza barocca, è una metafora che rimanda ad un vino, che si caratterizza per un naso particolarmente variegato, connotato da tocchi di gelsomino, arancia, fiori di zagara e rosa. Il sorso possiede fragranza, avvolgenza e una piacevole immediatezza, sottolineata da una matrice sapida continua e sempre in primo piano. Planeta, attualmente gestita da Alessio, Francesca e Santi, e disegnata dalle intuizioni quasi visionarie del suo fondatore Diego Planeta a partire dalla metà degli anni Novanta del secolo scorso, rappresenta un vero e proprio viaggio enoico nel continente siciliano, che spazia da Noto a Vittoria, da Menfi a Sambuca, da Capo Milazzo a Castiglione di Sicilia, toccando gli areali di Menfi, Vittoria, Noto, Etna e Milazzo. Tutte le tenute sono capaci di una cifra stilistica pulita e precisa, non perdendo mai di vista l’idea di vino dell’azienda, nota per il suo tratto moderno ed immediato. Una realtà decisamente consolidata che oggi conta su 395 ettari a vigneto per una produzione di 2.500.000 bottiglie, a simboleggiare concretamente la crescita e il successo dell’enologia siciliana in tutto il mondo.

(fp)

