Planeta, Doc Sicilia Nero d'Avola Plumbago 2019

Planeta, oggi gestita da Alessio, Francesca e Santi ed “inventata” dalle intuizioni quasi visionarie del suo fondatore Diego Planeta, è un’azienda consolidata, che non ha bisogno di molte parole per descriverne il ruolo centrale nel mondo del vino siciliano e non solo. L’estensione dei suoi vigneti occupa 395 ettari, distribuiti fra Menfi, Vittoria, Noto, Etna e Milazzo, per una produzione complessiva di 2.500.000 bottiglie, declinata in un portafoglio etichette ricco e sempre ineccepibile. Convince particolarmente il Plumbago 2019, spiccatamente agrumato, addolcito di balsami delicati e succoso di melograno; largo e disteso in bocca, si diffonde sapido, fresco e croccante.

Copyright © 2000/2022