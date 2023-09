Planeta, Doc Sicilia Rosso Eruzione 1614 2019

Eruzione 1614 2019 propone un variegato spettro olfattivo che va dall’amarena ai frutti di bosco, passando per cenni di erbe aromatiche, pietra focaia e spezie. In bocca, il sorso è soffice e scorrevole, sapido e dal timbro quasi ferroso, congedandosi con un finale di nuovo fruttato e leggermente piccante. Sull’Etna Planeta è sbarcata nel 2008, a Passopisciaro, sul versante settentrionale del vulcano: a nord del paese, in contrada Sciaranuova, ha piantato Nerello e Carricante e ha fondato il suo progetto di ospitalità e cultura; a sud, a Feudo di Mezzo, ha costruito la cantina e piantato vigne a Torreguarino, Pietramarina e Montelaguardia, per un totale di poco più di 30 ettari.

